媒體日前報導中國在8月時試射一枚極音速飛彈。美國總統拜登對此表達擔憂，白宮也透露已經透過外交管道，對中國試射飛彈表達關切。

英國金融時報（Financial Times）日前引述知情人士透露，中國8月間測試一枚具核能力的極音速飛彈（hypersonic weapons）。這枚飛彈環繞地球一週才快速飛向目標，展現讓美國情報部門意想不到的先進太空實力。

拜登（Joe Biden）今天前往賓州參訪，記者問及是否擔憂中國試射極音速飛彈時表示，「是的」。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在飛機上對隨即記者簡報時也同樣被問及此事。她首先表示不會對任何具體報導發表評論，但她也指出，美國已經明確表達擔憂，拜登的評論也反映對中國持續追求軍事能力的擔憂，並已透過外交管道表達這項擔憂。

對於金融時報的報導，北京予以強烈否認，表示這只是例行「太空飛行器測試」。不過，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）18日被問及此事時指出，華府密切觀察中國的先進武器系統發展，並指這樣的發展徒增區域緊張。

美國裁減軍備大使伍德（Robert Wood）也表示，中國與俄羅斯都在積極發展極音速科技，並將其軍事化，美國不知如何抵禦，中方與俄羅斯亦然。

極音速飛彈的速度，是音速五倍以上，速度更快且可操控，能降低被偵測及攔截的機率，被視為下一代武器；法新社報導，全球極音速武器計畫領先國家有中國、俄羅斯與美國，此外，澳洲、印度、日本與德國，均還在開發中。（編輯：陳正健）1101021