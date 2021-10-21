臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

總統蔡英文昨日（20）撰文談轉型正義議題，強調台灣經歷了全世界最長的戒嚴，38年戒嚴期間，許多台灣人因國民黨威權體制迫害失去自由與生命，解嚴後黨國的政治偵防工作仍持續進行。此文發出後，大批反對網友灌爆蔡臉書，痛批民進黨已執政多年卻仍在檢討在野黨，蔡應多關注炒房、民生和虐童等議題才對，而非利用轉型正義獲取政治利益。

蔡英文昨日在臉書發文指出，這幾天轉型正義的話題受到矚目，故她想跟大家再談一下民進黨推動轉型正義的初衷。台灣經歷了全世界最長的戒嚴，在這38年戒嚴期間，因國民黨威權體制的迫害，許多台灣人民失去了自由甚至生命。1987年宣布解嚴，黨國的政治偵防工作仍持續進行。

蔡英文強調，「面對真相」、「釐清責任」、「修復創傷」，台灣社會才能走向共同的未來；這是轉型正義的真諦，也是她在執政後推動轉型正義最核心的初衷。蔡表示，若大家都不同意黨國威權體制在30年前做的事情，現在大家更不能讓威權遺緒，刻意扭曲「轉型正義」的實質意義及重要性，摧毀了從戒嚴時期以來，民主先進們共同努力的成果。

此文發出後引發大批網友不滿，反對意見近乎佔據整個留言版面，網友紛紛回應：「說個笑話：現在的民進黨對得起30年前民進黨創黨的民主先進的初衷和遺緒」、「我覺得現在也像是戒嚴時期呢」、「嗯，選舉到了」、「有多少證據做多少事，不要只會利用議題炒政治紅利，在轉型正義的同時，你們應該更用力推動居住正義吧？」「民生所需必須大幅下降才會讓人民有感」、「請蔡英文正視受虐致死兒童」。