北韓日前試射潛射彈道飛彈（SLBM），聯合國安理會為此召開緊急閉門會議。北韓外務省發言人今天透過官媒北韓中央通信社（KCNA）對此表示遺憾，並表示試射並非針對美國。

韓聯社報導，北韓外務省發言人今天在北韓中央通信社的採訪表示，「若不要對我們正常且合法行使主權的行動找碴，就不會發生可能誘發朝鮮半島緊張情勢的事」，並警告「美國及其屈從勢力」，若執意選擇「錯誤的行動」，可能招致更嚴重後果。

該發言人批評，美國將北韓「合法行使自衛權」，誤導為違反聯合國安理會決議、威脅區域和平安全的行為，安理會也對此召開緊急會議，北韓將此視為「嚴重刺激舉動」，並對美國的「不合理反應」表達憂慮。

他也強調，潛射彈道飛彈試射並未對周邊國家及地區造成安全威脅，也並非有意針對美國，「純粹是依先前計畫進行的國防行動，美方不須為此擔憂煩惱」。

北韓在19日上午發射一枚飛行物體，據北韓中央通信社報導，此為一枚新型潛射飛彈，使用多種先進制導技術。外媒引述外交消息人士說法報導，聯合國安理會在英國及美國要求下，於20日下午就北韓試射飛彈一事召開緊急閉門會議。