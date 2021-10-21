新北市虎豹潭16日發生6人落水失蹤，新北市消防局動員大批人力搜救，隔日中午前先尋獲4人，昨（20）日上午再尋獲15歲陳姓女學童，不幸均已罹難。目前僅剩下8歲蔡姓女童仍無蹤影，新北市消防局上午再度出動4隻搜救犬，針對水位退去後的草叢及泥灘進行地毯式搜索，期盼能讓蔡小妹早日回家。

虎豹潭搜救8歲蔡小妹，新北消防局今出動3搜救犬嗅泥灘地。(新北市消防局提供)

虎豹潭搜救8歲蔡小妹，新北消防局今出動3搜救犬嗅泥灘地。(新北市消防局提供)

昨(20日)上午8時45分於茄苳潭下游100公尺處發現陳姓女童黃色背包，搜救人員立即加強搜索附近範圍，並於9時49分發現女童，將其送至萬芳醫院，經家屬確認後確定為陳姓女童。

新北市長侯友宜並指示加強草叢、泥濘區、深潭區之重點區搜索，消防局黃德清局長表示，今(21)日搜救重點，將針對13條搜救路線，盤點32處重點搜救水域(含河道彎折處與緩流區)，並動員376名搜救人力、3隻搜救犬及13艇。

除進行重點搜索，並搭配1組犬隊搜索注意有無屍臭氣味，並持續運用空拍機5組、水下攝影機3具及魚探機2組進行空照及水下深潭搜索，並申請空勤總隊協助空巡，以達到水陸空立體搜尋功用，期盼能早日協助劉小妹妹找到回家的路。