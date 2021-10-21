金管會公布小額終老保單最新銷售狀況，在疫情警戒降級、可投保張數及保額上限放寬帶動下，2021年第三季小額終老保單狂賣達5.03萬張、保費收入達12.44億元，創近4年單季新高，累計前三季已熱賣9.58萬張、保費收入達22.77億元，已超越去年全年表現。

小額終老保單為金管會因應邁入高齡化社會，為提高國人保障的「政策性保單」，最初包括終身壽險保額最高30萬元及附加傷害險保額最高2萬元、每人限買1張。由於可較一般商業保單便宜1～3成，2017年2月初開賣後當年大賣35.7萬張、保費收入近43.3億元。

不過，由於為每人終身僅能購買一張，小額終老保單2018年起銷售件數逐年減少，雖然2019年7月放寬為每人終身可買2張、並將終身壽險、附加傷害險最高保額分別調升至50萬、10萬元，使保費收入有所成長，但銷售件數仍逐年降溫。

小額終老保單2020年新契約件數僅約7.75萬件、年減7.84％，保費收入15.23億元、年增8.94％。為提高國人保險保障額度，金管會年初再度放寬相關規範，將每人終身可投保張數放寬至3張、終身壽險保額上限調升至70萬元，自7月起上路實施。

受疫情三級警戒衝擊，小額終老保單2021年第二季新契約件數1萬6037件，季減達45.43％、仍年增1.97％，保費收入3.94億元，季減達38.11％、仍年增達23.55％。合計上半年新契約件數4萬5427件、年增達29.64％，保費收入10.33億元、年增達56.31％。

隨著疫情警戒降級，配合可投保張數及保額上限放寬，小額終老保單第三季新契約件數衝上5萬381張，季增達2.14倍、年增近1.8倍，保費收入達12.44億元、季增達2.15倍、年增達2.48倍，創近4年單季新高、且單季便賣贏上半年。

累計小額終老保單前三季新契約件數達9萬5808件，較去年同期5萬3059件躍增達80.57％，保費收入22.77億元，較去年同期10.18億元跳增近1.24倍，熱銷狀況已超越去年全年表現。