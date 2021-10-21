知名YouTuber小玉(朱玉宸)，利用AI「Deepfake」技術將網紅、民代「換臉」製成謎片女主角兜售牟利，被害者超過百人，也是被害者之一的網紅米砂，透露在付費平台的照片被小玉盜圖賤賣，讓她難掩怒火痛批：「少說他也要賠我500萬損失」。

米砂在Instagram限動PO岀一張截圖，內容提及購買米砂長片，相關照片直接折價賣，也就是經營的付費粉絲平台，被拿來當粉絲福利的辣照，竟被小玉盜用拿到群組以「總價超過2000元，特價800」方式賤賣，她指出付費平台會員每個月需繳美金48元（約台幣1350元）的費用，根據小玉販售數量，估計至少被盜出4個月內容，指出「然後他有3698個會員，我跟他算1個月賠償就好了，少說他也要賠我500萬損失」。

米砂辣照遭小玉盜圖在群組中販售。（圖／misa72600 IG）

米砂更在Instagram向廣大網友求助，希望有人能提供在群組內買賣照片、影片的截圖，接著強調不會譴責也不會對資料者提告，相反的還會祭岀重賞，其實米砂早就知道有這個換臉群組，當時曾詢問能不能加入群組，將自己的影片買回，未料卻遭到拒絕，直到新聞爆出後，才知道賣家竟是小玉，直言「剝奪我第一次下海的機會了」，因此決定加入提告行列。

米砂請求網友協助並會祭岀重賞。（圖／misa72600 IG）

網紅米砂日前在成人情色平台OnlyFans為了防盜圖，在照片打上浮水印，未料仍遭外流，甚至被拿去當約砲工具，讓她忍不住開譙：「不要再外流我ONLYFANS照片去約砲了…這女的為啥不用自己的照片，要一直用別人的約」。