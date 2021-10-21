上曜(1316)法說會中，董事長張祐銘說，這2個月南部房地產變化很大，呈現價量齊揚的趨勢，公司內部統計第三季來客數也比第二季疫情期間多了5倍，整個購買氛圍也完全不同以往，許多客戶進門問的第一句話竟然是「你們還有沒有房子?」，可見得台南自住購屋需求非常強勁。

截自第二季，上曜財報尚未實現的銷售房屋收入近30億；隨著建案「湖美帝璟」、「梅菲爾」陸續即將完工入帳，法人推估，明年有機會賺8元，而未來6年有機會入帳的推案總銷金額近340億。

上曜集團努力轉型為控股公司，持續擴大營運規模，堆高集團整體的公司價值，目前以建設為營運主軸，除了地標型指標建案外，也透過危老與都更整合，為房地銷售收入增添新營運動能；另一方面，透過永捷(4714)與信立(4303)整合PU合成樹脂上下游，成為台灣少數一條龍的化工廠。

據六都最新累計前9月的買賣移轉棟數顯示，台南市以20,088棟、年增率19.1％，明顯優於其他五都的年增率幅度，上曜指出，看好台南鐵路地下化、捷運建置與北外環道路等大型交通建設，加上除台積電持續加碼投資台南外，相關的高科技產業也積極進駐，帶動就業人口增加約5萬個工作機會，持續挹注南科周邊房市效應，看好台南房市熱度將會持續延燒。