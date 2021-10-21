搶攻國旅及餐飲市場商機，六福旅遊集團於今（10/21）日啟動線上旅展，首度以電子票券發行，餐飲及住宿票券即買即用，開展即可搶購熱潮。六福推出早鳥優惠限定10／21～10／31搶購，標榜祭出史上最優惠組合「關西六福莊動物歷險記專案」，住宿券7500元、最高可6人入住肯亞樓中樓房型，與動物做鄰居每人每晚只要1250元，附贈的優惠三選一內容包括：人氣動物巨星「福豚」互動體驗、草原歷險、六福村兩日入園手環，總價值近2.5萬元，同時再加碼推出優惠套票15000元，內含2張專案住宿券外，再加贈2張500元六福莊好宿券，買越多賺越多。

另一早鳥優惠為今年必搶餐券，「台北六福萬怡酒店敘日平日下午茶單人券套組（10張/套，加贈1張）5300元」，平均每人只要482元，就能享原價759元的頂級五星Buffet下午茶，超強優惠63折，限量100組，買來孝敬長輩只有趁現在。

六福村主題遊樂園並推出全台首創的「河馬體驗套票1050元」，包含河馬體驗1人次、六福村成人票1張，體驗優惠價53折，看著河馬家族張大嘴巴等待餵食，接著吃到美食後的幸福滿足，超呆萌模樣秒圈粉。還有萬眾期待的「勇闖猛獸島雙人體驗券2799元」，搭乘籠車前往猛獸區，與獅虎猛獸們零距離接觸。

台北六福萬怡酒店旗下3家餐廳皆推各種餐券商品，敘日全日餐廳轉型為全自助供餐模式，頂級海陸美味吃到飽，深受各方饕客歡迎，「敘日平日午／晚餐兌換券套組（5張／套）5300元」，暖心優惠82折，提供微型尾牙春酒選擇，假日使用每人再加價100元，優惠省更大。烤鴨控則不能錯過「粵亮靚皮烤鴨餐券（兩吃）1999元」，折扣優惠76折。去年熱賣的「粵亮平日點心券（6品）899元」，今年好評續推，每張可兌換港式點心6品，平均每道150元就能享受五星級港點。

The Lounge大廳酒吧也推出4組商品，最受矚目的是每季都會更新主題的「JC Cat雙人下午茶餐券套組999元」，甜蜜優惠76折。情人約會或朋友聚餐可購買「主廚套餐兌換券1099元」，以72折的優惠價格享受多達7道式豪華西式套餐，可任選秘製BBQ豬肋排或法式經典油封鴨腿主食。「異國美饌獨享券599元」，每張可兌換748元以內的指定餐點，獨享優惠8折。「萬怡火雞禮籃超值組合3999元」持續熱賣，除多達7道美味料理外，旅展再加碼送價值1280元的美國碳烤肯瓊風味紐約客牛排（12oz），除可當作感恩節盛宴，也可作為公司企業的外帶尾牙大餐。