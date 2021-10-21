網路上流傳許多減肥的方法，三峽恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻分享「床上運動減肥法」，表示性行為過程中每個步驟會消耗卡路里，只要做完全套就能燃燒約200大卡，等於在跑步機上慢跑30分鐘的效果，其中「騎乘體位」最燃脂，6分鐘可消耗約60大卡。

高銘鴻醫師19日在個人的臉書粉專發文指出，根據科學家的測算，通常愛愛一次能燃燒約200大卡的熱量，大約是在跑步機上慢跑30分鐘的效果，如果一個人每星期有3次性生活，換算下來一年下來可以額外消耗3萬1200大卡，等於56片雞排的熱量。

高銘鴻表示，想要消耗200大卡可不是做完了事，而是要做全套，從前戲、脫衣服、戴保險套、接吻擁抱、體位交換等，都要努力才能算是有在認真運動。

床上運動每個步驟會消耗的熱量數。（圖／高銘鴻醫師授權提供）

高銘鴻分解每個步驟會消耗的熱量數，接吻一吻約3大卡；接著脫光衣服需耗費10大卡；前戲部分，手口並用會用掉16大卡；戴保險套6大卡；而不同的性行為姿勢消耗的熱量也不同，正常體位6分鐘約24大卡、側臥體位6分鐘約26大卡，而騎乘體位6分鐘約60大卡。

高銘鴻最後也幽默表示，如果被「捉姦在床」，從驚慌失措到後續處理一連串的麻煩，會消耗1500大卡，但為了消耗熱量這樣做，真的大可不必。