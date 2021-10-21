誰來分擔我的苦？

你聽過「三明治家庭」嗎？在高齡化與少子化夾擊之下，上有長輩下有小孩，現代人必須扛起照料三代以上的壓力，時刻繃緊神經、對抗忙碌的生活，為了保護最愛的家人，常常忘了照顧自身的健康，獨自面對龐大而孤獨的漆黑世界。

小時候，我們都想趕快長大，享受自由而寬廣的世界，長大才發現好想回到小時候，因為成人的世界不再輕鬆簡單，被責任與壓力折磨得難以呼吸，忍不住在夜深人靜問自己：「扣掉工作與爸媽、小孩，我還剩下什麼？

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》傾聽網友心聲，找出讓「三明治家庭」備感艱辛的十大生活重擔，你是否也心有戚戚焉？

第1名：照顧年邁爸媽

對中壯年的族群而言，他們就是三明治裡面最正中心的那一塊，下有年幼子女要顧要養，但上頭又有漸漸從照顧者變成被照料者的老爸媽要關注，一不小心就會蠟燭燒兩頭，累得上氣不接下氣！

第2名：扛起巨大的經濟壓力

車貸、房貸、小孩債，外加厚厚一本的父母恩重難報經，對三明治家庭而言，不只是精神壓力，也是巨大的金錢重擔，生活裡什麼都需要用到錢，身處通貨膨脹的時代，薪水怎麼調好像永遠都不夠用，幾歲要退休、退休要幹嘛，根本無暇顧及。

第3名：居家清潔問題

當家裡處於爆炸狀態，沒有人能夠笑得出來，尤其精神、力氣都被瑣事折騰到筋疲力竭，還要面對一屋子的凌亂，簡直就是一場史詩級的災難。

第4名：事情太多時間永遠不夠

對許多成年人來說，家裡的事、公司工作的事、生活瑣事、人生雜事總是那麼多，一天24小時永遠不夠用，日復一日往後面的日子堆積，事情只有越來越多，不曾減少，永遠看不到全部解決的那一天。

第5名：煩惱孩子教養

小孩的教養問題也是許多人煩惱不已的議題，過度關注或放牛吃草都不是好辦法，但在其中找到完美平衡點也沒有多容易，伴隨孩子長大還有各式各樣的轉變，例如青春期、叛逆期、空巢期等等，各種需要好好應對的改變，這讓大部分的三明治爸媽肩膀上又多了一份重擔。

第6名：自身健康亮紅燈

忙過頭又長期處在極高壓力下的結果，往往是身體開始抗議、發出警訊，有人器官開始生病，有些人則是心理苦到病了，大部分的醫生除了開藥，都會要求你多休息、緩一緩，可身處三明治正中心，想好好休息簡直是極度奢侈的願望啊！

第7名：工作壓力難以排解

來自工作的壓力往往難以消化，讓人心情煩悶，即使下了班也沒辦法好好休息，工作上各式各樣的人事物如鯁在喉，縱使想吞也咽不下去，好不容易紓解掉一部分的壓力，另一份又排山倒海而來，實在有夠難受啊！

第8名：背負社會期待

大部分的人不只肩負家庭的責任，也背負沈重的社會期待，無論男女、年紀、產業，社會對每個人都有各式各樣的標準，在每個人生階段，又給了無形的KPI需要盡力達標，如果沒有做到，就好像讓社會失望的魯蛇一樣沒有價值。

第9名：沒人在乎的孤獨感

現代人每一天都像顆陀螺一樣轉個不停，有時候好不容易暫時停下，卻發現身邊空蕩蕩的萬無一物只有自己，這也才發現，原來大家之所以轉個不停，除了是真的忙碌之外，更多的其實是不知如何面對這龐大的、無人在乎的孤獨感。

第10名：找不到喘息空間

蠟燭多頭燒，燒完殆盡之後，發現身邊還有更多還沒開始燒的蠟燭，很多人就這麼生活在充滿蠟燭的空間裡，一點喘息餘地都沒有，有時候真的只想一個人好好待著，拒絕忙碌拒絕思考，曾幾何時「一個人靜靜」已成為一種奢侈的享受。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月22日至2021年09月21日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『三明治家庭崩潰苦惱』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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