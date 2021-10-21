PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

民進黨台北市議員簡舒培20日在北市議會質詢時，逼台北市長柯文哲一字不漏唸出蔡英文總統雙十國慶時提出「4個堅持」，柯反問「我不需要當小學生，讓你來指導唸課文」，並爆氣說「就因為她這廢話我不想唸啦」。此事在PTT論壇引發熱議，大批網友憤怒洗版，痛批民進黨自許民主卻行威權事，更有人大罵簡「這咖到底誰選的？」

柯文哲20日下午赴議會報告總預算計畫，簡舒培要求柯一字不漏唸出「4個堅持」內容，柯則回應：「我不需要當個小學生，讓你當老師來指導我唸課文。」簡再嗆，「你說她講的是廢話，你現在又變成小學生」，顯見柯根本不敢說這4個堅持。柯則強調他身為台北市長，不需要給簡當小學生來教育。

簡舒培再次要求柯文哲「唸！」並稱如果柯不敢唸出來就和總統蔡英文道歉，遭柯反嗆：「就因為她這廢話我不想唸啦」！

此事在PTT論壇引爆大批網友怒火，破百則留言湧入相關新聞連結下，紛紛留言：「每日研讀蔡主席語錄，給你健康的心靈！」「鄭南榕如果還在，恐怕要把簡燒了」、「逼人複誦蔡語錄 到底關台北市政什麼事」、「不給講話只能讀蔡語錄」、「民進黨自許民主卻行威權事」、「這咖到底誰選的」、「自以為是對的套用別人身上」、「該選區的選民真的棒，選出這種沒邏輯又不質詢市政的議員」。