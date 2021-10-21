今天在大聯盟場上美聯冠軍戰繼續進行，終場太空人以9：1大電紅襪，系列戰取得聽牌，下一場再獲勝就能闖進世界大賽，此戰太空人炮火兇猛，在第6局又灌進5分，複製上一場單局大爆發的贏球模式，指定打擊阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)最為火燙，5打數3安打貢獻3分打點跑回2分，還在第2局轟出陽春炮，率隊痛擊紅襪。

Yordan Alvarez to the Green Monster 🚀 pic.twitter.com/xN81HaHqlc — MLB (@MLB) October 20 2021

此戰紅襪派出王牌先發投手賽爾(Chris Sale)出馬，但他的表現普通，投5.1局被敲4安打責失2分，送出7次三振2次保送，而接任的中繼投手貝瑞瑟(Ryan Brasier)不但沒幫賽爾解套還繼續爆炸，投0.2局被敲3安狂失2分，造就太空人第6局的屠殺大秀，跟上一場一樣，紅襪在一局淪陷，同樣他們打線也非常低迷。

反倒是太空人先發瓦德茲(Framber Valdez)繳出好表現，幾乎封鎖紅襪打線，他今天總計投8局被敲3安打僅失1分，送出5次三振1次保送，最後成功拿下比賽勝投，面對前幾場強大的紅襪打線，他毫不畏懼，能夠封住對方炮火成為太空人致勝關鍵，除了隊友打擊火力支援，他的投球好表現也功不可沒。

太空人次局就先馳得點，阿瓦瑞茲面對賽爾第一球就揮棒，逮中對方93.6 mph四縫線快速球轟出中外野，形成1：0領先，接著到第5局太空人又啟動「屠殺模式」，單局灌進5分，讓對手毫無反擊餘地，阿瓦瑞茲先擊出二壘安打拿下2分，接著葛瑞奧(Yuli Gurriel)和希瑞(Jose Siri)繼續敲安拿下3分。

接著第7局太空人繼續得分，強打布蘭特利(Michael Brantley)敲出一壘安打送「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)回本壘得分，而下半局紅襪終於打破鴨蛋，三壘手狄弗斯(Rafael Devers)從瓦德茲手中敲出陽春炮，他鎖定對方93.5 mph的沉球擊向右外野，追成1：7落後，但此局僅有這分攻勢，瓦德茲安然度過危機。

Rafael Devers has the most #postseason RBI (26) by a player before turning 25. pic.twitter.com/ycOeUmzT1Y — MLB Stats (@MLBStats) October 20 2021

第8局紅襪換上左投賀南德茲(Darwinzon Hernandez)，不過他控球不佳投出保送遭換下，日本投手澤村拓一登場，他上來解決1人後再遭葛瑞奧安打形成一二壘有人局面，接著三振對手後又丟出暴投、保送造成滿壘危機，好在他成功度過難關沒再失分。但第9局紅襪又造成滿壘局面，葛瑞奧這次不留情揮出安打再取2分，終場就以9：1拿下勝利。