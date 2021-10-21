台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)推出全新網購神卡「momo卡」，富邦媒總經理谷元宏表示，時下數位浪潮興起，零接觸、無現金交易日趨成熟，此次推出「極燦黑」卡面momo卡，期望迎來更多會員加入卡友行列。

富邦媒2019年momo卡上市至今，預估截至11月發卡數將突破50萬大關，此次推出全新網購神卡「momo卡」，以極致純黑搭配漸層銀亮髮絲紋打造「極燦黑」新卡面，命中時下最夯低調奢華風，提供會員更多元的用卡選擇。

谷元宏表示，「momo卡」的誕生來自於傾聽全通路近千萬會員消費的心聲，卡友專屬的筆筆高回饋率、即辦即用的便利體驗皆備受會員青睞，預估截至11月發卡數將突破50萬大關，加上時下數位浪潮興起，零接觸、無現金交易日趨成熟，momo站內高達8成以上的消費來自於信用卡，此次推出「極燦黑」卡面momo卡，以極簡的質感設計滿足不同客群用卡喜好，即是期望迎來更多會員加入卡友行列。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，9月全公司合併營收約65.1億元，月減9.9%，年增31.24%，再創歷年同月新高，累計第3季合併營收為209.07億元，季減6.07%，年增34.17%，為歷年同期新高，累計1至9月合併營收615.27億元，年成長32.25%，突破600億元，創下歷年同期新高。