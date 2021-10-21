美國企業優於預期的第三季業績表現擄獲市場目光，周三美股標普500指數和道瓊工業指數收高，道瓊指數盤中一度觸及歷史高點。

周三收盤，道瓊工業指數漲152.03點或0.43%，為35,609.34點，盤中創下歷史新高35,669.69點。

標普500指數收漲16.56點或0.37%，為4,536.19點，連漲第6天，與9月初站上的歷史高點相比僅差不到5點。

那斯達克指數收跌7.41點或0.05%，為15,121.68點。科技股漲多休息，那指表現相對疲弱。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）下跌1.34%，收在15.49點，盤中一度跌至15.29點，創下8月13日以來新低。

標普500指數11大類股僅非必需消費品、科技和通訊服務股收黑，分別下跌0.15%、0.29%和0.19%。

公用事業股和地產股均漲逾1.5%，表現最佳。科技股表現最差，結束了連漲5天的升勢。

醫療保健股漲1.5%，連漲第二天。醫療保險公司Anthem和醫藥保健公司雅培（Abbott）財測令人驚豔，股價分別勁揚7.75%和3.27%，為類股帶來提振。

標普500價值股指數（包涵能源、工業等對經濟情勢敏感的股票）收漲0.9%，盤中一度改寫歷史高點。

Natixis Investment Managers Solutions策略師兼投資組合經理 Jack Janasiewicz表示，儘管美國企業在法說會上一直提到供應鏈問題和成本上漲，但是到目前為止投資人算鬆了一口氣，因為企業似乎能將成本轉嫁給客戶以維持利潤，他表示：「獲利才是最重要的事，到目前為止，我們所看到的實際情況比預期好，企業能守住利潤，這給股市帶來上漲壓力」。

目前僅有14%的標普500指數成分股公布第三季業績，分析師預估該指數成份股的獲利將較去年同期成長33%。根據路孚特（Refinitiv）的最新數據，超過85%的已發布業績表現優於預期。

百健（Biogen）收跌0.6%。該公司上季業績優於市場預期，並上修全年財測，但其阿茨海默症藥物銷售表現令人失望。

威瑞森通訊（Verizon Communications）第三季業績優於預期，且受惠於5G通訊持續普及，該電信巨頭亦上修財測，股價應聲上漲2.4%，在道瓊指數成份股中漲幅領先。

在PayPal可能進行收購的題材帶動下，社群媒體Pinterest大漲12.77%。PayPal收跌4.91%。

比特幣價格創下歷史新高，受此激勵，比特幣期貨ETF基金ProShares Bitcoin Strategy ETF在上市第二天收漲3.20%，為43.28美元。

諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）重挫14.76%，因媒體報導該藥廠研發的新冠疫苖在符合主管機關的品質標準上正面臨挑戰。