愛情破滅！大陸一名男子阿煌（化名）經舅媽介紹認識一名女子，兩人透過網路相談甚歡，發展成男女朋友關係，阿煌也數度借錢給女友，只是雙方始終未見過面，後來阿煌的舅媽因涉犯詐欺罪入獄，阿煌的女友也如同人間蒸發沒了聯繫，他才驚覺，原來自己以為的女友，真實身分竟是舅媽。

綜合陸媒報導，阿煌的舅媽於2020年2月間介紹一名女子給他認識，兩人在網路上互相交換過自拍照片後越聊越投機，再加上舅媽也經常在阿煌面前讚許對方是善良又漂亮的好女孩，最後阿煌與該女發展成男女朋友關係。

兩人在交往期間從未見過面，而阿煌從女友的訊息中得知，女友工作相當辛苦，但欠下不少債務與卡費無力償還，他再三思量後，決定為了愛兩肋插刀，把自己身上擁有的逾10萬人民幣（約新台幣43萬餘元）全借出。

同年4月間，女友告訴他一個投資的機會，稱朋友開工廠，只要先投資5萬人民幣（約新台幣21萬元）事後可靠每月分紅獲得收入，就能趕快把先前的借款還清，阿煌為了愛，牙一咬把僅存的2萬人民幣存款全數梭哈。

同年9月間，阿煌的舅媽因為涉犯詐欺罪遭逮入獄，巧合的是，阿煌的女友自此失去音訊，完全聯繫不上，阿煌細想後才發覺事情不對勁，因為他與女友交往以來雙方從未見過面，也沒通過電話，疑心事情不單純。

果真，阿煌跑去當地警察局詢問之後，警方證實了他的疑慮，原來他以為的女友就是舅媽本人，他也被舅媽騙得團團轉。警方指出，阿煌的舅媽以編造身分，四處詐取他人財物，前後共計至少有13人受害，不法所得近75萬元人民幣（約新台幣327萬元）。