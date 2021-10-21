一名男子日前上網表示，收到10月份的電費帳單竟高達8995元，較8月份的2623元高出許多，但長期以來用電習慣並沒有什麼改變，電費沒道理突然暴增，懷疑是台電人員抄錯電表，但台電卻反駁「沒抄錯」，讓他十分不滿將其PO上網，沒想到多數人都說這期帳單真的比較貴。

原PO日前於臉書社團《爆料公社公開版》指出，這個月收到10月份的電費帳單，看到高達8995元嚇了一跳，因過去從未有這樣的高金額帳單，他趕緊找出8月份的帳單查看，發現當月的電費僅2623元，由於家中常會使用的電器就是1台冰箱、1台電視、1台強制排氣熱水器，以及3台一級變頻冷氣，「我懷疑是抄表人員抄錯，畢竟住這麼久了，用電習慣也沒有改變」。

原PO說，每天都是這樣運作，電費怎麼可能一下暴增這麼多？但台電人員卻向他表示不可能抄錯表，他不滿地說「台電不該把全責推給民眾，疫情爆發還要民眾拿一堆錢繳費是要逼死誰？更何況疫情對台電完全沒有影響，甚至有人拿不出錢繳費，我覺得台電應該要出來好好解釋」。

原PO分享10月份的帳單。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

貼文曝光後，不少網友也說這期的帳單比過去高出許多，「變貴+1」、「我家也是欸！收到帳單的時候我以為我看錯了」、「我們家從6700漲到10876元」、「+1超有感，上期3千多 這期一萬初」、「電費真的愈來愈貴」、「我也有同感」、「原來不是個案！工作室在疫情沒客人的時候，電費比有正常營業時還貴」。

不過留言中也有一名網友解釋原因，上一期碰到疫情沒抄錶，因此拿去年同期下去估算，而且疫情都在家，自然用電量大，這期補回度數，兩期相比自然有落差，自己拿帳單全對電表不就知道真假。」