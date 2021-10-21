【愛傳媒游文玫專欄】中華民國畫廊協會自1992年創立以來，即以「提昇藝術層次，推廣藝術教育，以提高全民美術鑒賞能力」為主要任務。

自2016年起，受到教育部的支持，ART TAIPEI於展會最後一天訂定為「藝術教育日」，並逐漸成為ART TAIPEI重要的藝術教育推廣平台，而「藝術教育」的獨特性也為ART TAIPEI創造差異化的價值。

今年ART TAIPEI「藝術教育日DIY活動」的亮點之一是首次與美國在台協會合作，邀請來自美國的藝術家Katie Baldwin教授（美國Fulbright Program傅爾布萊特計畫學者）指導學子藝術手工書的創作。

由於疫情之故，第一次走出展場，改採主動進入校園開立工作坊，讓學子體驗不同文化的創作方式。

在ART TAIPEI舉辦前夕，分別在新北市貢寮國中、大觀國中、中和國中開設藝術手工書工作坊，畫廊協會、教育部主管單位、美國在臺協會、台師大美術系都派代表出席，並與學生一同創作藝術手工書。

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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