【愛傳媒黃珊珊專欄】「內政部考核公寓大廈管理組織報備及相關業務」，台北市連年都為六都第一。

《公寓大廈管理條例》在民國84年發佈，在這之前興建的公寓大廈，並沒有強制成立管理組織的相關規定，也因為缺乏管委會的統一維護，公共設施或是消防安全往往就找不到「誰」可以負責，因此就容易出現漏洞。

為了解決這個問題，台北市建管處從105年開始，每年都會舉辦公寓大廈法令說明會，免費輔導公寓大廈成立管理組織計畫，計畫內容包含深入各社區宣導、聘請專業講師辦理法令說明會，提供居家防墜安全及公寓大廈法令課程、協助未成立管理組織之公寓大廈召開區分所有權人會議，並向市府完成組織報備，要再次強調，以上計劃內容的費用全都是由市府負擔，社區全程免費。

台北市甚至針對屋齡30年、11層樓、複合式的老舊公寓大廈，主動優先訪視輔導，希望可以維護所有市民安全生活的權利，杜絕憾事的發生。

每一次的重大社會事件，都會激起大家對於議題的重視，我希望這一次，大家都能認知到公共安全、居住安全的重要性，除了希望逝者安息，更希望社會大眾和政府應該從事件中思考、學習，防止遺憾再次發生。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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