根據經濟部投審會統計，1-9月核准僑外投資件數為1968件、年減少23.57%；在核准金額部分，投(增)金額計美金44億1773萬5000元(折合新臺幣1325億3205萬元)，年減少30.47%。投資件數、金額仍因全球新冠肺炎疫情持續，大型跨國企業投資活動趨緩，呈現負成長趨勢。

數據指出，1-9月核准新設公司件數為1318件，新設公司投資金額美金24億8716萬3719元(折合新臺幣約746億1491萬1566元)；另外，1-9月核准新南向國家來臺投資件數為364件，年減少9.23%，投(增)資金額計美金5億9083萬元(折合新臺幣177億2490萬元)，年增加97.87%，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。

對外投資方面，1-9月核准(備)對外投資件數為306件，年減少24.63%；投(增)資金額計美金89億6892萬9000元(折合新臺幣2690億6787萬元)，年增加33.23%，主要因1-9月核准環球晶(6488)以美金25億元(折合新臺幣750億元)增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE暨間接投資德國GLOBALWAFERS GMBH收購德國SILTRONIC AG(世創電子)等大型投資案所致。另外，1-9月核准(備)對新南向國家投資件數為97件，年減少27.61%，投(增)資金額計美金54億5847萬1000元(折合新臺幣1637億5413萬元)，年增加178.27%；其中投資主要集中於新加坡、越南、泰國等地。