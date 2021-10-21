民進黨立委許智傑團隊20日發出「『高雄民代為城中城、及陳柏惟祈福』記者會」採訪通知。（圖／取自楊植斗臉書）

民進黨立委許智傑20日晚間7點10分在臉書發文致歉。（圖／翻攝自臉書「高雄小金剛許智傑」）

基進黨立委陳柏惟本周六（23）將面臨罷免危機，民進黨出動力挺。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗指出，民進黨立委許智傑原發出採訪通知，預計在今日（21）早上舉行祈福記者會，但祈福內容竟將城中城受難者與「陳柏惟順利度過罷免案」並列，雖許隨後在臉書致歉，但仍讓他忍不住狠酸：「難道不挺Q，就不祈福了嗎？」

楊植斗昨日在臉書發文刊出一張「立委許智傑媒體聯絡群組」截圖，許智傑團隊發出一則採訪通知，標題寫著「『高雄民代為城中城、及陳柏惟祈福』記者會」，內容指出「台灣需要正能量，一起為台灣祈福」、「高雄發生史上最嚴重火災傷亡，以及陳柏惟面臨罷免挑戰，希望透過祈福活動，可以化解社會對立及傷痛」。

該通知內容並指出，「多位高雄民代於明（21）共同舉行祈福記者會，希望社會少點對立，多些感恩與包容，為國家、社會祈福，也希望陳柏惟可以順利度過周末的罷免案」，而無黨籍高雄市議員黃捷也列名將與許智傑一同出席。

許智傑於昨晚7點10分在臉書發文表示，「秉持著一個祈福的心，但因為未縝密考慮社會觀感，及家屬想法造成諸多紛擾，深感抱歉」，並取消該祈福記者會。對此，楊植斗則再度在臉書痛批：「雖然許智傑發出採訪通知後不久，就取消活動，並且在臉書道歉，但我認為為受難者祈福是對的，許智傑和黃捷該做的，是為城中城受難者辦一場沒有政治丶沒有3Q的祈福會，而不是取消活動。難道不挺Q，就不祈福了嗎？」