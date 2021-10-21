民進黨前主席被動證實民進黨創黨主席江鵬堅為調查員，引發駐日代表謝長廷駁斥，謝長廷昨晚再度在臉書發長文逐一反擊；施明德妻子陳嘉君今也發臉書以近3千字舉證回擊；「每一個美麗島辯護律師，除了尤清、呂傳勝，都該合理懷疑是國民黨安排的特務」。

陳嘉君以「公開回覆謝長廷」為題指出，一、關於江鵬堅向施明德坦露自己的特務身份一事：特務工作需要隱匿身份，這是身為特務的天職，親人朋友被矇在鼓裏非常正常。

她說，江的特務身份，如黃國書的線民身份、「謝先生你自己的特務身份，都需要徹底隱藏身份才能從事情報工作」。一旦曝光，對身邊的親人、朋友和社會大眾造成震撼，是很自然的事。這也是經歷過半個世紀的特務統治後，台灣社會非常需要真相與和解的原因。

她說，江太太顯然不知道江與施明德先生見面一事，更不知道江與施談話的內容，也不一定知道江派司機將證物送到施明德國會辦公室一事。如今，江太太對自己無法也不能澄清的事情，最好的方式就是像他先生一樣勇敢地「坦然接受」。江太太多說無益，就像妻子說再多也無法替一個外遇的先生澄清他沒有外遇，是一樣的道理。

她說，江鵬堅的特務身份不僅親自向施明德告白，自己還提供「證據」給施保管。顯然他用心良苦，思考周慮。任何人難以辯駁。

她說，基此，江鵬堅的太太，或是江鵬堅的諸多好友、同事基於任何理由出來代為澄清與辯護，都是沒有證據力的，「作為律師的你其實非常明瞭」。

她說，二、關於謝長廷先生的特務身份一事，美麗島軍法大審15名辯護律師，請告訴我們誰「不是」蔣經國派來的？以雷震案為例：梁肅戎律師擔任雷震辯護律師這件事情，從頭到尾都是蔣介石的安排指示。

她說，根據施明德的親身經歷：在黨外總部工作時期，關中與梁肅戎代表國民黨，向黃信介與施先生等人提出溝通的要求，因此吳三連作東，邀雙方見面吃飯。席間，施先生向梁肅戎說：「你好勇敢啊！你好了不起！」梁肅戎問什麼事？施說：「你敢替雷震辯護。」梁肅戎笑起來：「我哪裡敢，是蔣先生找我的，雷震的法庭是公開審判，會有國際媒體都來。他說，法官我們信任，檢察官我們信任，然後我們一定要有一個我們信任的律師來替雷震辯護。所以就由你來替雷震護。」由此推論，在那樣的獨裁統治時代，根本沒有公平審判的空間，這我們早就知道（法院都是國民黨開的，這句話民進黨喊了三十年。）更遑論不受政府控制的律師。

她又以促轉會公布資料為例，促轉會公布的80年後的校園檔案資料，就已經呈現出非常綿密的特務部署系統，全國校園有三萬人以上。

她說，以歷史情境與條件而論，反推回去美麗島事件時代的歷史情境，試想當年國民黨對黨外助選團、黨外總部、美麗島雜誌社、台中事件、高雄事件等群眾運動的特務佈建怎麼可能比林國明教授研究的1980年的校園佈建更為鬆散？

她說，特務於1979年發動大逮補，怎麼可能沒有更加嚴密的佈建。出乎特務意料之外的是，施明德居然神奇脫逃成功，為了逮補他，除了啟動全台灣軍警特務系統全力追緝施明德，更不斷加碼獎金誘惑線民。逮補施明德到案後，在特務嚴密組織動員監視之下，當局在二二八當天屠殺林義雄全家，緊接著三月在各方壓力之下被迫必須公開審判，在這種特殊情況，要讓有理智的人相信「美麗島辯護律師」裡沒有特務佈建，根本是天方夜譚。

她說，「呂秀蓮表示，除了自己的哥哥，所有的辯護律師他都不相信」。施明德基於對特務統治和時代的了解也表示：「在那個時代，我們應該探究的方向是，美麗島辯護律師誰不是特務？而不是問誰是？所有的辯護律師裡，我只認識尤清，他是我的初中同學。」

她說，江鵬堅就是一個活生生的例子，很明顯的他是代表調查局的辯護律師。當時國民黨特務系統有：警備總部、軍情局、國安局、警政系統、黨部二組、憲兵系統，而監控不可能是單線進行，每一個系統都需要埋伏至少兩名，系統之間也要互相監視，以確保情資的精確度。在這種情形下，美麗島辯護律師才15個律師而已，全部名額給國民黨的特務佈建都快不夠用，是不是各個特務機構為了做業績都搶破頭了。

她說，「講白一點，美麗島事件15個辯護律師，沒有一人曾參與過任何黨外時期的民主工作」。除了尤清與呂秀蓮的哥哥，都是一些陌生人，根本與黨外沒有淵源。臉也沒看過，名字也沒聽過。當時在審判過程，也沒有人敢信任。

「我為什麼敢於公開說謝長廷是特務，最直接的因素就是高明輝先生對我陳述他的親身見聞」。她說，高明輝也在法庭上這樣做證：

前調查副局長高明輝跟我本人敘述，1982年間蔣經國先生對時任調查局長阮成章表示對謝長廷的表現很滿意，「謝長廷是我們自己的人，於是阮先生約謝長廷到仁愛路招待所，請我也出席，見證阮先生頒發二十萬獎金給謝長廷。這是局裡的規矩。」在偽證罪7年徒刑的具結之下，高明輝的證詞依舊如上。

她說，關於謝長廷為何不提告？因為只要上法庭，就有權調閱謝長廷和調查局的檔案，謝長廷是特務這件事，就會被徹底地證實，會立刻失去一切的公信力，名譽掃地。證明「不是」，法庭是唯一的路。

她說，民進黨前立委王幸男控告她誹謗，法官調閱國家檔案，裡面清清楚楚記載王被捕後自請做內線，如何供出台獨聯盟主席張燦鍙住家情報，和台獨聯盟在世界各地的組織等等，鉅細彌遺。

她說，1977年因郵包爆炸案被捕時，施明德尚在坐牢，監獄的莒光日上課，教官周周在課堂上講述王幸男被捕後的情形，如何供出的情資.....等等，試圖瓦解政治犯的信心，打擊政治犯的士氣。「王幸男的事根本不需要高明輝告訴我，我們就一清二楚」。

她說，2006年反貪倒扁時高明輝找她陳述，「是擔心我被王幸男和你當時對施先生輕挑的辱罵行徑，嚇到崩潰」。