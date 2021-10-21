今年2月吳姓男子搭乘台北捷運板南線由忠孝復興站上車後，在車廂內以身體正面貼住一名女子背部及臀部並做出搖晃動作，吳男辯稱自己具有衝動控制疾患，搭乘大眾運輸工具時有衝動情形，台北地方法院依性騷擾罪將他判拘役40天，可易科罰金。可上訴。

36歲的吳男在今年2月23日晚上8點左右，搭乘捷運板南線由忠孝復興站上車後，乘被害女子不備之際，貼住她臀部做出搖晃動作，她發覺後旋即移動拉開2人距離，但吳男又觸碰經她責罵才停止，她報警處理後，警方循線查獲吳男。

檢方起訴後，被害女子向法官表示，不願意和解，吳男已非初犯，他之前的案件以和解處理，並未制止他再犯，希望本件從重量刑，真正給他一個警惕，不再有其他人受害。

北院考量吳男在醫院就診的病歷資料記載，他具有衝動控制疾患，搭乘大眾運輸工具時有衝動情形，正在接受治療，並念其犯後坦認犯行，態度尚可，依性騷擾防治法判處拘役40天，可易科罰金。可上訴。