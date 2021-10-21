新光三越周年慶在近期天氣轉涼、今（21日）起氣溫降到20度以下，加上振興五倍券挹注下，首波6店業績成長2%，台北信義新天地今接續開跑，台北天母店17周慶28日也登場。天母店為趕搭五倍券商機，獨家加碼五倍券三重送，還有多項優惠和滿額贈，新光三越北區處長李淑娟表示，周慶目標業績要成長1％。

新光三越台北天母店ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露巨霸容量發燒組，價值1萬270元、特價6500元，限量30組。（新光三越提供）

新光三越販促部協理彭緒箴分析，天涼讓首波6店家電、家用、寢具/被胎、冬天的保養品、長袖上衣買氣都動起來；冰箱、洗碗機、手機也湧現換機潮；目前餐飲內用、外帶都好，業績恢復到與疫情前相當。

新光三越台北天母店LANCOME超未來肌因安瓶組，價值9642元，特價6390元，限量20組。（新光三越提供）

台北天母店店長鄭清輝表示，天母店主顧客穩固，與市場比較相對穏定，近2至3周人潮回流，6F的遊戲愛樂園客滿；因應天母商圈家庭客多，居家、生活相關類別受歡迎，近年多引進甜品、居家用品；今年是第3年與「夢想樂園」合作，引進5至6種遊樂設施，1天業績最高可突破百萬元。今年周慶首4日遇到萬聖節，10月30日有盛大的「2021天母搞什麼鬼13」，對業績來說相對看好。

新光三越台北天母店LG 360度空氣清淨機寵物功能增加版，14萬9900元。（新光三越提供）

台北天母店10月28日至11月21日周慶，針對會員獨家加碼五倍券三重送，10月28日至31日數位五倍券滿千元送千元電子抵用金；11月1日至10日紙本或數位五倍券滿5000元送2張新光影城電影票；11月11日至22日紙本或數位五倍券滿千元送50電子美食抵用金。

新光三越台北天母店dyson SV19 Omni-glide 無線多向吸塵器，原價1萬8900元、特價1萬4900元。（新光三越提供）

除家用/家電夯，不能出國也讓名品買氣更高，10月28日起有「超夯神器卡友大回饋」提供高門檻滿額贈催buy，期間持新光三越APP（已綁定貴賓卡/貴賓卡銀卡）當日於全館過卡消費累計滿15萬元，贈「AMAZEN多功能電熱烤盤 GHN-S120-灰」；滿35萬元贈「正負零空氣清淨機（藍色）XQH-C030」；滿50萬元贈「SWITCH OLED」；滿100萬元贈「iphone 13 128G」，皆送完為止。

新光三越台北天母店SONY 75型4K聯網液晶電視XRM-75X95J，14萬9900元。（新光三越提供）

10月28日至11月21日有「17周年慶 送你出去玩」活動，期間持新光三越貴賓卡/貴賓卡銀卡/APP過卡消費每滿3000元可抽獎，有機會獲得台中福華大飯店-雅緻樓層豪華套房（含2份早餐）共2名，每間市價2萬元；台中福華大飯店-雅緻樓層精緻家庭房（含4份早餐）共2名，每間市價1萬元；淡水福容大飯店-海景豪華客房套組共2名，每組市價1萬8678元；淡水福容大飯店-雙人情人塔券共3名，每張市價400元；淡水福容大飯店-淡水阿熊勇闖歡樂島（親子館）共3名，每張市價799元。

新光三越台北天母店1樓廣場有超好拍粉紅夢想樂園。（新光三越提供）

此外，周慶期間還匯集24個人氣品牌，包含福砂屋、銀波布丁、艾波索乳酪蛋糕等必買美食，用新光三越APP就可購買；1樓廣場則有超好拍粉紅夢想樂園。