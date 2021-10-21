大陸央視新聞21日報導，20日0—24時，大陸報告新增確診病例21例。其中本土病例13例：甘肅5例（其中蘭州市4例、張掖市1例）；寧夏4例（其中吳忠市2例、銀川市2例）；內蒙古2例均在錫林郭勒盟；湖北2例均在直轄縣級行政區劃。含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在甘肅）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

截至10月20日24時，大陸現有確診病例492例（無重症病例）。新增無症狀感染者27例，其中本土7例（雲南3例，均在德宏傣族景頗族自治州；河北2例，均在邢臺市；湖南1例，在長沙市；貴州1例，在遵義市）。

甘肅省部分，截至20日晚上8時，蘭州市累計有確診病例8例，無症狀感染者1例。當地全力開展流調摸排、核酸檢測、隔離管控等工作。從20日夜間開始，蘭州市城關區、安寧區和七裡河區擴大核酸檢測範圍，24小時開展核酸檢測。據瞭解，當地醫護人員按照每兩人一組的方式深入街道社區，進行採樣檢測工作，並出動公務員、民警、志願者維護檢測秩序。同時，還統籌全市資源，全力做好核酸檢測所需試劑、物資及人員調配，儲備足夠的隔離場所和防護物資，確保必要時隨時啟用。

湖北省部分，10月20日，天門市新增2例外省輸入本地新冠肺炎確診病例（兩人行動軌跡相同），病例分型分別為輕型和普通型。2人為廣東省廣州市人，9月25日從廣州出發，自駕（粵A8Q7Q7）前往內蒙古、甘肅旅遊，途經湖北、陝西等省，10月9日—10月14日有在內蒙古阿拉善盟額濟納旗、甘肅酒泉等地旅居史。