進泰電子(3465)自結前9月稅前盈餘為4.84億元，每股稅前盈餘為15.06元；由於第4季為傳統淡季，進泰預估，第4季營運將較第3季下滑，進泰電子越南廠區已完工約90%，正進行試車，隨著新產能開出，可望為明年營運增添動能，今天早盤股價開高。
進泰電子為揚聲器音響廠，主要產品為音箱系統、牆壁式揚聲器，其中音箱系統約佔營收85%到90%，牆壁式揚聲器約佔10%。
受惠於傳統旺季，進泰9月合併營收為2.7億元，年增284.93%，公司自結9月稅前盈餘為5644萬元，單月每股稅前盈餘為1.76元，累計第3季合併營收為8.48億元，季增5.89%，稅前盈餘為1.78億元，季增9.05%；累計1至9月合併營收為22.49億元，年成長1058.44%，稅前盈餘為4.84億元，每股稅前盈餘為15.06元。
由於第4季開始進入淡季，進泰電子預估，第4季營運將較第3季下滑。
進泰越南新建生產廠區進度順利，目前已完工90%，並開始進行試車，隨著新產能加入，可望為明年營運增添動能。
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