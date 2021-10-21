華南金(2880)旗下華南銀行主辦星裕國際及關係企業摩曼頓企業新台幣20億元聯貸案。星裕國際為充實營運資金，委由華南銀行統籌主辦5年期新台幣20億元聯貸案，參貸銀行包括彰銀、一銀、土銀、台銀、兆豐、上海、高雄、玉山及永豐銀行，合計共10家銀行踴躍參與，超額認購比率達180%。

星裕國際成已超過30年，以代理銷售國際運動休閒戶外品牌為主要業務，目前代理包括UNDER ARMOUR、ARC’TERYX、SUPERDRY、PING、SPALDING、SPEEDO等數十個知名品牌，在國內運動用品、戶外休閒及高爾夫等領域皆位居重要地位，關係企業摩曼頓企業是國內休閒運動及戶外品牌領導通路之一。除經營實體通路廣受好評外，星裕集團近年也積極發展電子商務平台，以提供消費者更多元、便捷的購物體驗。

統籌主辦行華南銀行與星裕集團均長期贊助國內各項體育賽事活動，推廣國人養成熱愛運動與戶外活動的好習慣，雙方善盡企業支持社會公益活動的理念一致，也順利促成本次籌組聯貸案的合作。華南銀行近年積極拓展各項企金業務，透過主辦聯貸方式，引領同業將資金導入ESG、太陽能、循環經濟領域，自去年以來更連續獲得「循環經濟獎」與「光鐸獎」肯定，為公股行庫中唯一獲獎者，另根據REFINITIV公布的聯貸市場排名資訊，華南銀行近年持續維持在前五名。