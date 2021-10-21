美國國會兩黨議員正力促白宮，未來徹底資助F-35專案。不過，參議院撥款委員會對F-35面臨的維護挑戰表示擔憂，本周甚至質疑，目前採購更多F-35的必要性。

據《防務新聞》（Defense News）21日報導，89名共和、民主黨議員周三致函美國總統拜登說，美國需要在2023會計年度國防部預算要求案，還有未來防禦計畫（Future Years Defense Plan）上繼續投資。

這些兩黨議員在信中說，五角大廈1年至少需要採購100架F-35，並投資先進戰力，以領先對手，反制威脅。他們並指出，未來數十年需要提供充分的資金，以維持F-35，但信中並未說出確切的資金額度。信中寫道。美國必須將戰機現代化，以確保能維持強大的國防，並維持反制中方威脅的優勢。

此外，信中說，令人失望的是，五角大廈年復一年，都不增加F-35的生產投資，並延遲提供所需的備戰力資金，甚至沒為這關鍵機隊提供足夠的資金。

信中並強調，F-35是無與倫比的國家資產，可以加強國家安全、提升全球夥伴關係，並推動美國社區的經濟成長。這些國會議員說，美國的對手繼續改良地對空飛彈系統，並以驚人的速度開發隱形戰機。

他們說，尤其令人擔心的，就是美國空軍戰機的機齡平均近30歲，而運作和支援較老舊站機的成本節節上升。