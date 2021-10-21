台灣時間10月21日半夜3點歐冠小組賽F組比賽登場，由C.羅納度(Cristiano Ronaldo)率領的曼聯對上亞特蘭大，最後曼聯克服0：2落後連進3球，以3：2逆轉勝，C羅在比賽第81分鐘踢進致勝球，這是他連兩場踢進致勝球，也完成俱樂部生涯第680球、職業生涯第795球，本季有望達成700、800球壯舉。

Yes! The Theater Of Dreams is on fire! We are alive! We are Man. United and we never give up! This is Old Trafford! 🔴⚪️⚫️ 💪🏽 pic.twitter.com/3rsmOBpS8H — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 20 2021

拿下這場比賽後曼聯以6分積分排分組第一，看來迎回C羅他們士氣大振。本場比賽亞特蘭大第15分鐘率先破門，帕薩利奇(Mario Pasalic)在禁區右側面對兩人防守踢進漂亮一球，直接踢向門將反方向的左側入網，第29分鐘他們再進，於球門6碼處用頭槌破門取得2：0領先。

第53分鐘曼聯展開反擊，亞特蘭大伊利西奇(Josip Ilicic) 不小心把球傳給曼聯B.費南德斯(Bruno Fernandes)，B.費南德斯再傳給隊友拉許佛(Marcus Rashford)，他於球門左側破門成功，追成1：2，一直到第75分鐘曼聯再進球，B.費南德斯右路傳中，馬奎爾(Jacob Maguire)在無人防守12碼處起腳射門，追成2：2平手。

而或許C羅天生就是英雄命，在比賽末段第81分鐘他又踢進致勝一擊，曼聯後衛路克蕭(Luke Shaw)在左路起腳直接傳到門前，C羅跳起用投槌漂亮進球，逆轉成3：2。最後在補時階段馬蒂奇(Nemanja Matic)與卡瓦尼(Edinson Cavani)想拖延時間都被判黃牌，但不影響比賽結果，終場曼聯就以3：2獲勝。

本場比賽曼聯射門次數22次，亞特蘭大13次，射正次數9：6，控球率曼聯56%優於對手44%，傳球次數554：434，傳球成功率差距不大83%：78%，黃牌數3：4，犯規次數10：12，目前曼聯戰績是2勝1敗，亞特蘭大是1勝1敗1和，接著曼聯在台灣時間10月24日將對上英超強權利物浦。