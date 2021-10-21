網紅「小玉」涉嫌利用AI「Deepfake（深偽）」技術，將大批女性公眾人物「換臉」製作謎片販售牟利，遭移送法辦，引發社會關注。國民黨立委洪孟楷昨(20日)在立法院國防委員會質詢中，詢問國安局長陳明通，「總統、副總統或行政院長有無被換臉？」陳證實，的確有總統被變臉的影片。

洪孟楷、民進黨立委劉建國昨在質詢中，皆針對「Deepfake」換臉技術詢問，其中洪孟楷問陳明通，媒體報導指出我們相關政治人物也都被換臉，但很多人都想說如果換臉技術牽扯到政府官員，講出不是自己講出的話，那麼有可能造成衝突，甚至有可能造成國與國之間的戰爭問題，那目前國安局有無掌握國內有哪些政治人物被換臉，總統、副總統或行政院長有無被換臉？

針對是否有蔡英文被換臉的影片，陳明通回應，只有總統被換臉，第一時間、在媒體報導前就掌握，該影片一露出就立刻掌握；洪孟楷並問「我們認不認為這是一個很嚴重的犯罪行為，甚至有可能變成國與國之間的宣戰、國安危機？」陳表示，完全同意。

洪孟楷追問「那後續要怎麼做？」陳明通表示，第一個是澄清假訊息、安定民心，第二個更會加強偵防，第三個也就是第一時間像是PTT、Facebook、Google等社群平台澄清。

洪孟楷建議既然有這樣技術也認為茲事體大，一個月內找相關單位訂出一個SOP，做超前部署，預防高官首長遭變臉；陳明通回應，「我們來努力」。