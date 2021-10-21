10月15日，大陸新一輪電價改革啟動，山東、江蘇等地已各自開展深化煤電上網電價市場化改革後的首次交易，成交均價較基準電價「頂格上浮」（不超過上浮20％）。專家認為，電價改革擴大了市場交易電價的上浮範圍，有利平衡現階段電力市場各方矛盾衝突與利益訴求，緩解電力供應緊缺情況。

10月8日召開的大陸國務院常務會議（國常會）強調，將市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過10％、15％，調整為原則上均不超過20％，並做好分類調節，對高耗能行業可由市場交易形成價格，不受上浮20％的限制。

據《證券日報》調查，在此輪電價改革實施首日，山東、江蘇等地電力市場成交價均較基準價有所上浮，基本觸及此輪電價改革要求的上限（上浮20％）。

有分析指出，江蘇省和山東省是大陸除內蒙古自治區外火力發電最高的省份，也是除廣東省和浙江省外電力缺口最大的省份，減排壓力也較大。在內蒙古自治區不缺電力還外送電力的情況下，江蘇、山東、廣東、浙江等4省的外購電力需求最大。電價接近20％的「頂格上浮」成交，說明購電省份的電力市場需求旺盛，當地經濟發展動能強勁。

實際上，今年8、9月已有部分地區下發電價改革方案。例如，貴州、廣東等省份先後發佈通知，執行分時電價政策，在平段電價基礎上，上下浮動一定比例，形成高峰電價和低谷電價，引導電力用戶削峰填谷，保障電力系統安全運行。

此外，浙江省發改委將分時電價政策調整範圍限定為大工業電價用戶，一般工商業、居民、農業生產等電價用戶的分時電價政策本次不調整；一般工商業電價使用者自2024年起全部執行分時電價，具體價格和峰谷時段另行制定。

有大陸民營企業主表示，此前的停工停產已經讓不少企業進入了「冬眠期」，目前仍限電停工再加上漲電價，一些民營企業可能再也「醒」不過來了。

事實上，大陸這一波從停工停產到電價上漲，主要集中在製造業、產業中下游的民營企業是承壓的主體。產業上游為主的國企這幾年的利潤率快速增長，形勢喜人。今年以來的大宗商品價格上漲更是讓上游的國企賺爆。

大陸財政部的資料顯示，今年1-6月，國有企業利潤總額人民幣2兆3883億元，年增1.1倍，兩年平均增長14.6％。有民營企業主呼籲，此時是否應該發揮一下非市場機制的政策調控作用，讓利下游或提供財政支援呢？