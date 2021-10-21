現年63歲的港星呂良偉和妻子楊小娟婚後甜蜜幸福，呂良偉對愛妻疼愛有加，楊小娟也全力支持老公的事業，利用自己的政商人脈給予幫助，還將家裡內外都打理得井然有序，她也時不時會曬出香港豪宅的內部裝潢，超豪華的擺設每每都會引發話題。

呂良偉近年來搬家專心在大陸發展事業，日前一家人時隔1年回到香港，楊小娟立刻開始修剪花草，重新布置愛巢，熱愛植物的她還在家裡放了不少花和盆栽，大門玄關處還設有雕花屏風、木雕、青花瓷等古典精美的擺設，夫妻倆也時常邀請好友到家中作客，因此客廳空間非常大，可以容納10幾個人。

客廳的巨大牡丹花圖搶鏡。（圖／翻攝自香港01）

大圓桌可以招待客人。(圖/翻攝自香港01)

在飯廳還有一張大圓桌，很適合好友聚會，屋內的裝潢風格以中式風格為主，牆上掛滿了名畫，尤其客廳牆上還有一幅巨大的牡丹圖。事實上，小呂良偉15歲的楊小娟很有生意頭腦，在大陸經商多年，據傳呂良偉當年因為投資房地產賠到破產，多虧楊小娟給了他很多投資意見才慢慢做起來。

門口玄關有個大屏風。(圖/翻攝呂良偉微博)

呂良偉和楊小娟1998年在一場飯局認識，很快陷入戀愛，如今結婚多年依然恩愛如初，呂良偉也多次公開大讚嬌妻投資眼光精準，讓他目前身價累積已達10億人民幣(約43億新台幣)，更透露家中經濟都是由太太掌控，自己會請款零用錢當生活費。