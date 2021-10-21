拜創下新高記錄的交車數所賜，特斯拉第三季營收獲利再度締造新猷，表現優於華爾街預期，但該電動車大廠提出警告，稱即將落成的工廠和供應鏈問題將對公司的利潤帶來壓力。

特斯拉周三盤後股價下跌1.62%，報851.80美元。今年以來特斯拉股價上漲約23%。

在新冠疫情期間，以及在這場全球供應鏈危機中，特斯拉這家全球身價最高的汽車製造商所受到的衝擊顯然較其競爭對手緩和許多，在中國廠擴產帶動下，其7～9月季度營收為連續第5季改寫歷史記錄。

由於晶片短缺問題遲遲無法獲得解決，以及其德國柏林廠和美國德州廠將於今年投產，特斯拉在維持獲利增長上仍將面臨挑戰。

財務長Zachary Kirkhorn在談到德國和德州新廠投產的計畫時表示：「我們在執行上還有很長的一段路要走，我們需要解決許多未知的問題」。在談到鎳和鋁等原材料價格波動時，他表示：「在成本結構方面，我們亦處於情勢不明的環境中」。

特斯拉執行長馬斯克首度未出席財報電話會議。

特斯拉表示，第四季產量將較前一季增長，但成長力道大多將取決於外部因素。

特斯拉第三季營收為137.6 億美元，較去年同期的87.7億美元大幅成長57%，優於市場預估的136.3億美元，並創下歷史新高。其交車量已連續第六個季度增長。

第三季淨利為16.2億美元，較去年同期淨利3.31億美元大幅成長，且為第二度突破10億美元大關。經調整後每股盈餘為1.86美元，優於市場預估的1.59美元。

儘管面臨諸多挑戰，但特斯拉仍然連續第9個季度實現獲利。

特斯拉表示，第三季淨利、營業利益和毛利均創下歷史新高。

其第三季汽車事業毛利率（不含環保減排積分）為28.8%，優於前一季的25.8%。特斯拉第三季銷售碳權收入為2.79億美元，年減30%，並創下近兩年來新低。

特斯拉整體平均售價下滑，因為價格較低的Model 3和Model Y電動車銷量增加，不過該公司調漲了在美國的部分價格。

特斯拉藉由擴大採用包括電池在內的中國製零組件來降低成本。該公司在中國的銷售強勁，而其上海廠的產量已經超過其加州Fremont廠。

此外，特斯拉在法說會上表示，旗下標準車款將改而採用磷酸鐵鋰（LFP）電池，符合去年宣布的策略，即旗下低價車款引進較便宜的零組件。