美國駐北京大使被提名人伯恩斯（Nicholas Burns）20日（當地時間）在美國聯邦參議院外交委員會的提名確認聽證會上表示，中國大陸近日對台灣的軍事行動引發外界反感，美國將會持續遵守「一個中國政策」，並支持和平解決爭議，反對片面改變區域現狀。

伯恩斯表示，中國大陸在新疆實施種族滅絕、迫害西藏、扼殺香港的自治與自由，和霸凌台灣，這些行動都是不公平的，必須停止。

伯恩斯說，近日北京對台灣的行動特別引發反感，美國將持續遵守「一中政策」，也會支持和平解決爭議，反對片面破壞區域穩定和現狀的行動。而最重要的遏阻力量是美國維持在印太的軍事地位。

伯恩斯稱，依照《台灣關係法》，美國政府和國會應共同協助台灣維持自我防衛能力。我們的責任是讓台灣成為一個強硬的對手，繼續為其提供軍備以加強其防禦。

伯恩斯也強調，中國是最危險的競爭者，北京突破了僅僅維持最低限度核威懾的承諾。華盛頓應當與歐洲和其他地方的盟友共事，打造經濟影響力。

美國之音報導，美國國會兩黨成員都對伯恩斯表示了讚揚，預計他的提名將順利得到參議院確認。