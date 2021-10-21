一名林姓男子在109年4月前往桃園學妹住處家過夜，當晚就向學妹求歡，同時要求進一步發展，並表明希望與學妹發生性行為，但遭到學妹拒絕，林男當下翻臉，強行性侵得逞，但早上起床後仍慾火高漲，竟然二度侵犯學妹。學妹事後立刻前往醫院驗傷並報案。法院審理期間，林男坦承犯行，且與女方父親達成25萬元和解，獲得女方父親諒解，桃園地方法院經減刑後，依2個強制性交罪判他2年，緩刑5年，仍可上訴。

根據判決書記載，林姓男子於109年4月某日，前往學妹住處過夜，就寢後慾火焚身，表明想和學妹發生性關係，遭到學妹拒絕，但林男仍不顧反對強行性侵。事後林男並未離開學妹住處，當天清晨林男又色慾薰心，在學妹百般拒絕與哀求下，再度強行對學妹性侵一次。

學妹不甘受辱，前往醫院驗傷，事後前往警局報警提告，同時提出雙方LINE對話截圖以及手繪現場圖為證，林男也坦承對學妹做出犯罪行為。

法官審理時，林男當庭坦承全部犯行，法官認為林男勇於面對自身行為之過錯，已與學妹父親以25萬元達成調解，且如期先給付10萬元，學妹父親也向法院表示願意給予林男緩刑機會。

法官審理後，審酌林男為滿足自身之性慾，竟違反女方之意願，而先後為2次強制性交之行為，欠缺尊重他人身體自主權之觀念，並嚴重戕害女方人性尊嚴，造成告訴人心理驚慌恐懼，但念其犯後坦承犯行，態度尚可，事後已與告訴人及告訴人之父達成調解，並有依約給付分期付款之賠償金，依2個強制性交罪判他2年，緩刑5年，可上訴。