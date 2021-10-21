大陸十一長假過後，各地限電限產情況有所緩解。同時，不少企業趁這波電價調漲之際，順勢將產品出廠價格也跟著調漲，不過整體而言，因大陸製造業尤其中下游市場競爭仍然激烈，因應這波電價改革而將產品售價調漲的幅度也相當有限，據了解，頂多調漲「低個位數」百分點就差不多了。

東莞台商表示，十一長假過後，東莞限電限產情況有所改善，每周「做5停2」，與9月一度「做2停5」相差甚多。不過，據昆山台商指出，當地限電限產在十一假期過後仍然嚴重。整體來說，大陸限電限產情況在十月中旬啟動電價改革後，已有緩解跡象。

限電後大家產能都降一點，市場有比較缺一點，大家會有調價的空間，也不敢一次調太多，因為同行會比較，調太多的話，生意一下就沒有了。

上述東莞台商表示，以一般製造業來講，電價占成本比重不會很高，通常一成都不到，原物料占成本比重最高，達成5、6成之多，以電價上漲為名將產品售價上調1％、2％就差不多，下游也多可以接受，若因原料調漲產品售價，幅度就有可能達5％、10％之多，但也可能因市場競爭激烈，無法轉嫁成本。

大陸國務院總理李克強日前赴廣東視察發電廠時表示，電價如果太高，下游企業會受不了，將會研究減稅費的辦法，讓企業撐住。有台商表示，雖然講要減稅降費，但不會馬上去作，要讓一些小廠撐不下去。台商認為，大陸這波對於一些高耗能的產能將進行淘汰，至少2-3個月才會顯現出來，「市場洗過一次牌，後面才會更好一點！」

而大陸限電進一步凸顯企業漲價與民生物價間的關係，也側面反映9月生產者物價指數（PPI）、消費者物價指數（CPI）的年增率「剪刀差」擴大，出現「類停滯性通膨」風險。中經院第一研究所（大陸經濟研究所）助研究員王國臣觀察，企業漲價成本有可能會逐步轉嫁到末端的消費者物價。

王國臣分析，大陸官方在物價與企業成本的兩難抉擇之下，仍會優先保民生、保CPI，抑制物價並推動CPI有限度地溫和上漲，畢竟面對明年「二十大」將近，民生民怨是很大的問題。至於企業成本方面，則可以透過財政、貨幣政策來紓困補PPI的壓力。