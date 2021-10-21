29歲港星林穎彤（Bella）顏值清新、氣質佳，不過她身世坎坷，林穎彤從小和媽媽、姊姊相依為命，母女在走投無路之下，一度帶著年僅1歲半的林穎彤在街頭行乞，所幸靠著補助改善經濟狀況，林穎彤也不介意在鏡頭前分享童年經歷，不過林穎彤母親近日卻遭港媒爆料，有召男妓癖好，媽媽與多位嫩男親密照和露骨訊息全曝光，對此，林穎彤也向港媒做出回應了。

林穎彤從小在單親家庭長大，從小因家庭貧困，母親一度帶著一對女兒在街頭行乞，所幸靠著補助改善經濟狀況，林穎彤在10歲時當童星、參與電視劇《萬家燈火》演出而改變命運，不過根據《東網》報導，林穎彤母親卻被爆有召男妓癖好，媽媽不只被曝光與多位嫩男摟抱、親吻親密照，就連時間、價位等露骨訊息也都曝光，林母還疑似和對方討價還價。

針對母親捲入桃色糾紛，林穎彤表示，對方是母親的一位朋友，得知林穎彤和母親的關係後，突聲稱欠銀行卡費，要求林母在金錢及生活上支持，未料林母拒絕後，對方開始以電話和訊息騷擾，林穎彤指控對方態度惡劣「言語恐嚇，讓我家沒一天安寧」，林穎彤也強調，媽媽已針對此事報警。

至於母親的親密照，林穎彤則沒有回應，她只說媽媽有交友自由，她不干涉「如果有人用任何理由威脅，我不想沉默忍耐」，林穎彤感性說，媽媽辛苦撫養她和姐姐長大，長期承受沉重的壓力「我只希望能盡孝道，讓她生活無憂」，林穎彤不希望自己是藝人的身分，而讓媽媽的生活受困擾。