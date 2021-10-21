遭停職中的教育部參事呂春嬌，5年前擔任國立公共資訊圖書館館長期間，利用職務上機會詐領出差旅費，並在出差日從事私人行程曠職6天，懲戒法院第一審將她判處撤職並停止任用1年，她不服提上訴，辯稱沒有貪汙犯意一審懲戒太重，但第二審駁回定讞。

刑事部分，一審考量呂春嬌犯後自並交回犯罪所得2萬多元，將她利用職務詐取財物罪17罪判處2年徒刑，緩刑4年，二審重新認定詐領次數為6次，改判1年8月，緩刑3年。可上訴。

監察院彈劾指出，呂在2010年到2016年擔任國資圖館長期間，到各機關及大學院校演講、進行論文口試、擔任校外委員，已向主辦單位領取講師費、講座鐘點費、交通費及相關費用，卻向國資圖偽稱進行館際合作或輔導讀者服務等名義，詐領出差旅費。

懲戒法院第一審考量呂女詐得之出差旅費，以及未覈實報支之交通費，其金額均屬非多，並於案發後自首及繳還所詐得之款項，判處撤職並停止任用1年。

呂女提上訴辯稱，她主觀上沒有貪汙犯意，她是推廣國資圖業務為念，主觀上認上開活動均屬公務性質，才開始在公開的知識系統網站上登入演講或參加口試委員，後因便宜行事，才改「洽談合作」為出差事由，並非為掩飾非公務行程，而為詐取財物之犯行。

懲戒法院第二審認為，懲戒處分之輕重屬第一審職權裁量之事項，且原判決已依憑卷證資料，敘明她利用機會詐領出差旅費的行為，她上訴指處分過重，違反比例原則、平等原則，沒有法律上理由，判決駁回，全案確定。