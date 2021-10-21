許多民眾受預防3高症「少油、少鹽、少糖」口號影響，常誤以為健康就是要少吃鹽，吃得越清淡越健康，導致有些老年人煮菜幾乎不放鹽，衛生福利部桃園醫院新屋分院營養師張秀年提醒，若長期飲食過度清淡，鹽分攝取不足，恐會導致血鈉過低，反而對健康造成不良影響。

張秀年表示，鈉是人體必需的營養素，扮演許多重要生理功能，正常血液濃度維持在135至145 mEq／L，過高或過低都不利於健康，低血鈉可能會導致倦怠、易累、四肢無力，甚至出現幻覺，建議老年人在鈉攝取方面應注意3個重點。

首先，張秀年點出，疾病需要限鹽時，應避免影響食慾，隨年齡的增長，味覺功能會逐漸退化，老人常需要重口味的食物來促進食慾，若疾病因素需要限制鹽分攝取時，建議烹調時可利用天然辛香料或口味重的蔬果來增加食物風味，如蔥、薑、大蒜、九層塔、洋蔥等，可減少使用調味料。

第2點，長期管灌飲食，應避免血鈉過低，張秀年說，衛福部建議健康成人鈉攝取量為每日2400毫克，換算成食鹽為每日6公克，家中若有長期管灌食者要特別留意，因為市售管灌配方含鈉量偏低，以1500大卡估算，每日的鹽攝取量大約只有2.5至3.5克，若沒有額外添加鹽量，長期累積下來很容易造成血鈉偏低，建議長期灌食每日應補充2至3克鹽。

張秀年也提醒，第3點為腎臟病患者應避免使用低鈉鹽，為配合限鈉族群需求，市面上推出「低鈉鹽」，主要利用鉀離子取代鈉離子，雖然降低鈉量，但鉀離子含量較高，對腎臟病合併高血鉀症患者，應避免使用低鈉鹽。