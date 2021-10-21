在21日台灣時間凌晨時分，於波蘭華沙舉行的第18屆蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大籍華裔鋼琴家劉曉禹奪得首獎。他在決賽的演奏精湛，現場觀眾掌聲不斷，人潮也久久不願散去。得獎後接受媒體訪問，劉曉禹也感謝他的老師、家人和朋友的支持。

劉曉禹的經紀人黃淑琳是台灣人，她特別到波蘭聆聽比賽，她表示，現場觀眾、媒體十分熱烈，擠得水洩不通，大家都前來恭賀劉曉禹，「我和曉禹的媽媽聽見比賽結果，開心得相擁在一起。」

劉曉禹的父母親都是北京人，他1997年出生於巴黎，在加拿大蒙特婁成長，過去曾在日本仙台、蒙特婁等國際鋼琴比賽中獲得獎項。師承享譽國際的鋼琴家鄧泰山，鄧泰山在1980年也曾拿下第10屆蕭邦國際鋼琴大賽首獎。

由於劉曉禹的英文名字是Bruce，黃淑琳也分享這個名字的由來，「他長得和武術家李小龍有點像，所以才取這個名字。」黃淑琳表示，去年曾安排劉曉禹來台演出，但因為疫情取消，「希望台灣觀眾很快有機會聽到他的演奏。」

劉曉禹從11歲開始參加比賽，拿了很多獎，他過去接受外媒訪問時曾表示，從小就很喜歡上台，像玩遊戲闖關一樣，「我練琴練得很努力，小時候音樂是一個興趣，後來成為我觀看世界的方式，音樂讓我有看待世界不一樣的視角，鋼琴就是我認識世界的窗口，讓我認識了很多新的文化、新的人。」

蕭邦鋼琴大賽於1927年成立，是頗富盛名又歷史悠久的國際賽事，1942年因為二戰德軍攻佔波蘭停辦一次，一直到1949年才恢復賽程，時隔71年，這屆比賽原本去年就要比，但因疫情關係延到今年10月2日至23日舉行。今年有超過500名鋼琴家報名參賽，台灣共有3名鋼琴家張凱閔、蘇思羽及謝維庭，進入到第二輪比賽。

過去亞洲鋼琴家拿下蕭邦鋼琴大賽首獎，除了鄧泰山，還包括有大陸鋼琴家李雲迪、韓國鋼琴家趙成珍。此外，鋼琴大師傅聰、李名強，則曾經拿下第三獎與第四獎。