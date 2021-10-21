根據一份全球港口績效排名，台灣的高雄港以統計方法來看名列第5，以管理方法來看則為第4；日本橫濱港以兩種方法來評估都居冠。

世界銀行（World Bank）和英國資訊顧問公司「馬基特」（IHS Markit）檢視全球351個貨櫃港口並做出評比，今年5月首度公布「貨櫃港口績效指數」（Container Port Performance Index）。

這項指數以因素分析（factor analysis）的統計方法，以及反映專門知識及判斷的管理方法等兩種方式構建而成，以確保排名盡可能貼近實際績效。

以統計方法來看，前5名為日本橫濱港、沙烏地阿拉伯的阿布杜拉國王港（King Abdullah）、中國深圳赤灣港、中國廣州港、台灣的高雄港。

在管理方法上，前5名為橫濱、阿布杜拉國王港、中國青島港、高雄港、中國深圳蛇口港。

美國的洛杉磯在統計方法上排名第328，不如坦尚尼亞的三蘭港（Dar es Salaam）和美國阿拉斯加的荷蘭港（Dutch Harbor），管理方法上排第337名。

鄰近洛杉磯的長堤（Long Beach）在統計方法上名次更難看，位居第333，落後土耳其的南魯特灣（Nemrut Bay）和肯亞的蒙巴薩（Mombasa），管理方法上則為第341名。

路透社報導，本月18日，在洛杉磯和長堤等待卸貨的船隻總數破紀錄來到100艘。美國民眾購買的進口商品量已飆升到美國供應鏈基礎建設無以負荷的程度，導致交貨延遲、物流大打結。

評比前50名由亞洲、中東地區和北非港口包辦，美國在統計方法上只有4個港口擠進百大之列，分別為費城（第83名）、維吉尼亞港（第85名）、紐約與新澤西（第89名）、南卡羅來納州的查爾斯頓（Charleston）（第95名）。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂全球貿易，造成貿易大打結，也暴露出供應鏈脆弱之處。

美國是全球最大消費國，每年進口價值約2.5兆美元商品，總統拜登正努力爭取大筆聯邦資金，以更新瀕臨崩壞的種種基礎建設，包括海港。其他國家許多港口由政府掌控、全天候營運且自動化，因而更有效率。

拜登正催促港口行政人員、工會領袖及沃爾瑪（Walmart）等大型零售商處理貨運瓶頸；貨櫃塞港一事導致物價升高，也使得年底重要假期期間貨物短缺風險上升。