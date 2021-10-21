懷孕、生產對女性有極大風險。一名筆名為「主動脈」的花蓮麻醉科醫師經常在臉書分享麻醉的工作日常，他表示昨日醫院團隊為了接生一名胎心音遲緩且僅有31周大的嬰兒，出動近30名醫護，過程中弄得手術房牆壁都是血跡，歷經一個多小時，終於將全身發紫的嬰兒從產婦體內拉出來，令他感動到眼淚要掉下來，PO文寫下「你可要好好長大，不要辜負我們今天那麼多人拚命想要去救你」，４張照片曝光，讓上千網友動容。

「主動脈」醫師昨（20）日在個人臉書粉專《麻醉醫師靈魂所在的地方》指出，當時他在醫院裡路過急診室的電梯，沒想到電梯門打開的瞬間，只看到同仁大喊病人來了，「我直覺就知道出事了」，他看到一名產婦斜躺在病床上，手摀著棉被蓋著下半身，身體還不時扭動並發出呻吟聲，仔細一看鮮血從她的下腹不斷湧出。

產婦生產過程中，整隻手腕都沾染了血跡。（圖／麻醉醫師靈魂所在的地方）

由於產婦的前置胎盤出血，胎兒僅31周大，胎心音有遲緩現象，「這出血的嚴重程度，在我們這個鄉下醫院實在很少見」，他趕緊跟同仁一起進入開刀房，這開刀陣仗非常大，包括總醫師、住院醫師、生產科醫師、小兒科醫師、護理人員，為了拯救一個要出生的嬰兒，前前後後出動了近30人。

開刀房內牆上也有不少血跡。（圖／麻醉醫師靈魂所在的地方）

醫護各司其職，打藥、插管、消毒及畫刀等，經歷1個多小時，終於把嬰兒從產婦體內拉出來，但根據評估新生兒健康情況的「阿普伽新生兒評分」，滿分10分，這名早產兒只有3分，且全身發紫，「主動脈」有感地說，當他聽到嬰兒響亮的哭聲時，真的感動到要哭出來，「以前像這樣的小孩都無法順利出生，但現在只要動作夠快，就有機會活下來」。

歷經一個多小時，終於將全身發紫的胎兒拉出來。（圖／麻醉醫師靈魂所在的地方）

「主動脈」對該名嬰兒說，雖然你還有一段路要走，但是生命的韌性有時候超過人的想像，「你可要好好長大，不要辜負我們今天那麼多人拚命想要去救你」。