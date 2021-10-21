阿里巴巴創辦人馬雲2020年批評大陸金融監管體制後，行事作風轉趨低調，但近日外媒報導，馬雲10月初短暫停留香港，之後轉往歐洲進行考察，外界解讀馬雲可能已獲解禁。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，馬雲的解封意味著大陸一連串監管也可能放緩，另外，香港股市的彈升力道可以進一步觀察。

馬雲在2020年10月底演講抨擊大陸金融體系，從此之後馬雲幾乎銷聲匿跡，以往作風高調的他，在2021年內幾次露臉都是透過視訊或低調行動。

在數日前，傳出馬雲離開大陸，前往香港，與商界人士會面。南華早報引述消情人士說法稱，馬雲目前人正在西班牙，考察與農業、環境相關的技術。這是馬雲這一年多以來首次離開大陸。

謝金河在臉書發文指出，馬雲的一舉一動都牽動著中國政經最敏感神經，這回馬雲的解封，也可能代表著中國未來政經情勢的新變化。從去年以來，馬雲在上海的論壇批評金融監管之後，馬雲的行動受限，十一月的反壟斷法以來，阿里災禍不斷，到了螞蟻集團上市前一刻喊停，馬雲週遭的朋友都受牽連。

「經過幾個月的震盪，阿里的股價重挫，在香港從309.4跌到132港元，跌幅近6成，本來阿里和騰訊是代表中國的雙箭，這次都受到重大影響。」

謝金河表示，從9月以來的恒大事件到能耗雙控，中國潛在的經濟問題幾乎百病疾發，這次第3季經濟成長率只有4.9%，官方也感受到監管力度太猛，對經濟帶來的巨大殺傷力，這次馬雲解封，立即讓阿里的股價產生很大變化。

周二在美國掛牌的阿里巴巴大漲6.1%，股價從138.43到177.74美元，阿里市值增加千億美元；在香港的阿里也從132港元拉升到179.9港元，阿里股價彈升，也讓香港恒生及國企指數上漲逾1成以上。

謝金河認為，馬雲的解封可能意味著螞蟻IPO的風波調查可能告一段落，接下來，中國一連串監管也可能放緩，若是如此，香港股市的彈升力道值得進一步觀察。