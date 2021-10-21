2021金融街論壇年會10月20日在北京開幕。大陸中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴進行書面致詞，表示將加大對民營經濟、小微企業等的融資支持，房地產市場合理的資金需求正在得到滿足，並指出金融系統要做好5個方面工作，強調大陸是具有強勁韌性的超大型經濟體，在這種韌性支撐下，完全可以實現今年經濟發展目標。

據大陸央視網引述劉鶴表示，下一步金融系統要在黨中央、國務院領導下，進一步主動擔當作為，統籌做好各方面工作。

首先是更好服務實體經濟，突出保就業保民生保市場主體，做好貨幣政策調節，繼續加大對民營經濟、中小微企業等的融資支持力道，發揮多層次資本市場的樞紐作用，完善科技創新的金融支持體系。

第二是支持綠色低碳發展，引導和激勵更多社會資本投入綠色低碳產業，支持煤的清潔高效利用與新能源的開發利用，保障大陸能源安全，推動實現「雙碳」目標。

同時要推進高水準對外開放，大陸將堅持創造公平的市場環境，支持銀行、證券、保險等外資機構參與境內金融發展，堅定保護外資機構合法權益，穩妥有序推進金融市場的雙向開放。

此外，會更加重視金融科技，彌合「數位鴻溝」、提升普惠金融能力的作用，提升金融服務質效。加強科技監管能力建設。

另外也會統籌做好金融風險防控。要堅持市場化、法治化原則，堅持底線思維，實現防風險和穩發展的動態平衡。推動中小金融機構改革化險，處置好少數大型企業違約風險。劉鶴更表示，目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的態勢不會改變。