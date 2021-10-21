內政部長徐國勇 (吳家豪攝)

港人陳同佳涉嫌在台殺害女友，至今仍未來台投案，香港保安局長鄧炳強近日表示，整件事是「中國台灣」導致。內政部長徐國勇今日赴立院備詢前受訪表示，請不要用此案矮化台灣，也不要用政治操作刑事問題。

2018年2月，陳同佳涉嫌在台灣殺害女友後返港，後陳因它案而遭港府判處入獄服刑。在2019年陳同佳即將刑滿出獄前夕，曾透過身兼北京政協的牧師管浩鳴對外表達願來台自首，但台灣政府拒絕給予電子簽證，必須臨櫃申請入境。蔡政府過去也對外表態，陳同佳已遭通緝，即便來台，只有逮捕，沒有自首的問題。種種因素，以致陳同佳至今仍未來台投案。

徐國勇說，陳同佳案應尋求司法互助，香港政府應把相關證物送至台灣，才是正確國際刑事案處理程序，呼籲港府循此程序處理此案。

徐國勇表示，港府不要想利用此案，把台灣變成「中國台灣」，矮化台灣，此案已由刑事警察局交給檢察官處理，就讓檢察官、法務部、陸委會來做努力。