由於大陸能耗雙控的政策影響，不少台商遇上限電停工困境，進而對供應鏈增添新挑戰。資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，過去台商以為境內關聯交易較少，認為不會有稅務風險，但受到這波供應鏈調整影響，提醒當境內關聯方的轉單、資金使用或人員調派有所改變時，仍有一定的風險須注意。

此外，對台商影響不只一項。大陸海關總署日前發布《關於全面推廣企業集團加工貿易監管模式的公告》，從10月15日起將全面推廣企業集團加工貿易監管模式。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷說明，新公告主要簡化集團企業間的保稅料件、監管設備的管理模式，提高存貨及機器設備的利用效率，有助因應近期限電政策，研判未來「企業集團監管」可能成為大型製造業加工貿易的主流監管模式。

而對一向擅長進出口賺取外匯的台商來說，境內關聯交易是較容易疏忽的環節。徐丞毅建議，應重新審視境內關聯企業的價值鏈分布情況、適度準備轉單契約、適當佐證文件，並把握增值稅、企業所得稅的納稅發生時間點等，以降低被大陸稅務機關大數據查稅的風險。

他說明，過去台商較為重視的是跨境關聯交易，對境內關聯交易總不認為有稅務風險，但其實這是錯誤理解。受到這波能耗雙控的連帶影響下，徐丞毅分析，台商面對產能變化的供應鏈調整影響，境內關聯方的轉單、資金使用或人員調派勢必隨之改變。

徐丞毅舉例，假設有家公司適用企業所得稅優惠，例如享有高新技術企業，又或大陸西部大開發15％優惠稅率，另一家則按25％名目稅率納稅，則境內關聯交易仍可能會出現被追稅的風險。

此外，徐丞毅表示，由於大陸增值稅大多是按月繳納，企業所得稅大多是按季。按大陸稅法規定，增值稅、企業所得稅的納稅義務發生時間點為貨物「出貨當天」，因此若有前述情況，則可能面臨未來收入調整或被補更正申報稅款。