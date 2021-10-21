衛福部長陳時中今天赴立法院衛環委員會進行施政報告，提到疫苗混打將於第13期進行開放，將提供部分第一劑接種AZ超過10周的民眾，以BNT疫苗完成第二劑接種。

截至17日為止，我國疫苗接種涵蓋率為62.4％，劑次人口比每百人84.6，陳時中估算，第11、12期疫苗打完後，BNT估計可再接種202萬劑、AZ能再接種175萬劑、莫德納疫苗可再接種68萬劑，預計10月底能達70％的疫苗覆蓋率，以及3成的第二劑覆蓋率。

衛福部今提供立院的書面報告指出，依照ACIP今年7月25日會議的初步決議，指揮中心可將第一劑接種AZ疫苗的第一類至第三類對象，規劃第二劑使用mRNA疫苗接種，且兩劑接種間隔至少要達8周，後續可視疫情開放各類風險對象進行混打，目前規劃在第13期進行開放。

報告中提到，第13期會提供部分第一劑接種AZ超過10周的民眾，用BNT疫苗完成第二劑，盼能進一步提高國內疫苗涵蓋率。

衛福部也提到，由於今年大規模進行新冠疫苗注射，因此申請受害救濟的案件數也急速增加，截至10月15日止已有1347件，其中有12件自行撤回，待完成申請共436件、已完成申請計899件，其中有665件正在調閱病歷。

衛福部指出，為避免地方負擔過重致影響資料調閱進度，已協調預防接種受害救濟行政委辦單位，預計10月底起暫由衛福部代地方衛生局執行病例調閱事項，以加速審議時效。