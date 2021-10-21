大陸央視新聞報導，21日上午8時20分，瀋陽市和平區太原南街南七馬路一飯店發生氣爆，相關部門正在趕赴現場，目前尚未傳出傷亡報告。

據官方「@遼寧消防」消息，10月21日，接群眾報警，瀋陽市太原南街南七馬路宜春社區東區疑似發生氣爆。8時25分，南京北街消防救援站出動3車、10人前往現場救援。

「@和平發布」通報稱，10月21日8時20分左右，位於瀋陽市太原南街南七馬路一飯店發生氣爆，相關部門正在趕赴現場，目前尚未傳出傷亡報告。

太原南街222號（王二牛烤骨頭店）發生爆炸，周邊多家商鋪和居民樓受影響，事件發生後，和平區公安、消防、應急、城建、屬地新華街道辦事處及燃氣供電供水等相關部門已趕到現場應急處置。目前事件原因正在調查當中。

另據@《遼瀋晚報》消息，10月21日早8時20分許，瀋陽太原南街南六馬路至南七馬路附近發生爆炸。據一位附近居民稱，聽到一聲巨響，然後看到團團白煙升起。附近多家商鋪、樓體被嚴重毀壞。據一南六馬路附近的商戶稱，自家商鋪門、窗都被震碎。

上午9時許，在現場群眾拍攝的視訊中可以看到，掛著「遼寧省瀋陽市和平公證處」牌匾的一處樓體大部分損壞至裸露樓體框架。附近一家名為「情緣」的餐館門臉損壞嚴重。

視訊中顯示，警方已經趕到現場，正在緊急處置。具體發生爆炸原因尚未明確。