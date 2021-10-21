基進黨立委陳柏惟罷免案本周六（23）將投票，民進黨全力相挺。媒體人朱凱翔昨日（20）刊出一張正在搭建中的舞台照，從圖中搭建中的鷹架規模來看，該舞台規模相當大且音響等設備也相當齊全，讓朱凱翔忍不住諷刺：「原來是大港你贏啊！還以為是要哽咽反罷免呢！」網友也直言：「真有錢」、「這陣仗是要選總統嗎？」

綜合媒體報導，陳柏惟團隊規劃將在22日「選前之夜」重回2020選舉造勢晚會的地點、高鐵台中站附近的烏日日出停車場，以「草地音樂會」的模式舉辦「民主音樂會」，透過讓觀眾聽音樂、看影片的方式訴求「反惡罷」。

朱凱翔昨日（20）晚間9時許在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，刊出一張正在施工的舞台照寫道：「聽說這是陳柏惟22日晚會的舞台。原來是大港你贏啊！還以為是要哽咽反罷免呢！」照片中可見，該舞台不僅規模相當大且音響等設備頗為齊全，附近還有貨車與臨時帳棚，可見正緊鑼密鼓趕工中。

此文一出迴響熱烈，湧入超過400則留言：「哇賽，他這是要競選市長或總統嗎？這麼大場哦」、「有錢不只能任性，還能大港你贏！」「後台真硬啊」、「背後很多金主！」「手骨粗，看來今非昔比了」、「好有錢」、「這些錢是從哪裡的啊？」、「演藝圈才是他的舞台，一定能發光發熱」。