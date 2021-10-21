節能減碳，國內最大物業管理商信實(6721)集團透過「IOT、雲端、大數據、KPI數位化」之整合，推出「智能AI廁間」服務；信實董事長楊文榮21日指出，集團將籌組自有工程團隊，建構「智慧廁間e化平台」，承攬「智能AI廁間」統包工程，運用科技整合清潔服務，深化智慧生活內容。

主要營項包括「物業管理」、「機電維護」、「環保清潔」、「保全維安」的信實，目前已申請由興櫃轉為上櫃，預期可望在11月底前獲准。

信實統計，傳統廁間維護管理方式，人員巡察一次、約耗時15～20分鐘；智能AI廁間」之服務區塊鏈，進化至10秒鐘內即可稽查完潔淨度維護狀況，大幅提高作業效率至原本的120倍。

楊文榮指出，信實團隊已具備承攬「智能AI廁間」統包工程能力。為造福一般客群、提供完整包套服務，信實將啟動「聆聽與服務」同步工程，免費實施場勘、溝通及規劃，在「絕不外包、標準安裝、堅守品質」的前提下，籌組自有工程專員，服務範疇涵蓋前期規畫、施作、點交及後續維運服務。

面對現今全球智能化的競爭趨勢，楊文榮表示，物業管理產業必需突破傳統、導入科技及創新服務，才能與時俱進、邁向國際舞台。