台北市長柯文哲。(資料照)

簡舒培逼覆誦蔡英文四個堅持！柯文哲爆氣怒吼「廢話不想唸」 反噹一句話秒讓她語塞

民進黨發言人、台北市議員簡舒培昨(20日)在議會質詢時，要求市長柯文哲直接念出蔡英文在國慶演說中的「4個堅持」，兩人在議場砲火全開。簡舒培昨晚在臉書發文指出，「如果不敢念，那柯文哲憑什麼說蔡總統4個堅持是『廢話』，當然應該要向總統道歉！」不過，大批網友湧入留言批評，「背完4個堅持，然後呢？這跟台北市政有什麼關係？」「水準在哪裡？」

柯文哲昨赴台北市議會報告明年預算，對於柯文哲日前稱蔡英文的4個堅持是廢話，簡舒培質詢時要求柯文哲，站在備詢台上把蔡英文的4個堅持一字不漏講出來；柯回應「我台北市長，不需要給你當小學生教育」，雙方數度交鋒。

後來簡舒培在臉書發文提到，希望柯文哲能夠重覆4個堅持，也期待他去雙城論壇和國外姐妹市時，去重申蔡總統的「4個堅持」，把這個價值帶給全世界。沒想到質詢過程中，柯文哲顧左右而言他，4個堅持卻一個都不敢講？她說，如果不敢念，那柯文哲憑什麼說蔡總統4個堅持是「廢話」，當然應該要向總統道歉。

對此，有網友湧入其臉書貼文留言，截至今上午10時止，已有近4千則留言，有人指出，「你是嫌票太多？」、「別人都說覺得是廢話了還硬要人念，到底腦袋裝什麼？」、「那要不要請人民讀蔡英文思想？」、「人家王世堅前輩是跟柯市長有一定默契，妳在那邊沒禮貌什麼啊？」、「下次選舉支票是大家一人一本蔡語錄精選嗎」、「這位駐台北市議會der民進黨發言人不要浪費質詢時間好嗎？」